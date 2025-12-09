Спикер Нацсобрания РК встретился с послом Японии

Photo : YONHAP News

8 декабря спикер Национального собрания РК У Вон Сик принял посла Японии в Сеуле Мидзусиму Коити. В ходе беседы он призвал японское правительство занять более конструктивную позицию в отношении текущих проблем в двусторонних отношениях. «Для дальнейшего развития отношений в духе, ориентированном на будущее, необходимо честно взглянуть на болезненные страницы истории между двумя странами, укреплять экономическое сотрудничество и работать как партнёры по вопросам мира в Северо-Восточной Азии и на Корейском полуострове»,- отметил У Вон Сик. Он выразил намерение посетить в ближайшее время Японию для укрепления межпарламентского обмена. В ответ посол Мидзусима отметил, что в условиях нынешней стратегической обстановки вокруг Японии и РК «две страны являются важными партнёрами, которые должны сотрудничать в решении международных задач, и, думая о будущем двух стран, им неизбежно нужно взаимодействовать».