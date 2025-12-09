Скончался ветеран корейского кино Юн Иль Бом

Photo : YONHAP News

Ветеран кино Юн Иль Бом, звезда романтических фильмов 1960–1980-х годов, скончался 8 декабря на 92-м году жизни. Уроженец уезда Квесан-гун провинции Чхунчхон-Пукто, он начал свою кинокарьеру ещё в детстве, снявшись в фильмах «Железнодорожная история» (1947) и «Голубой холм» (1948). В 1955 году он дебютировал в главной роли в фильме Мин Гён Сика «Искупительная любовь». Юн Иль Бом внёс значительный вклад в развитие киноиндустрии, занимая посты президента Корейской корпорации содействия кино и Ассоциации корейских киноактёров, а также являясь членом Корейского совета по развитию кинематографии. В 1984 году он был удостоен премии Daejong Film Awards за лучшую мужскую роль, в 2012 году награждён орденом «Ынгван» за заслуги в области культуры, в 2015 году получил награду за заслуги перед корейским кино Daejong Film Awards, а в 2021 году — награду за заслуги в кино от Ассоциации кинокритиков Кореи.