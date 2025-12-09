Китай исключил из Белой книги «денуклеаризацию Кореи»

Photo : YONHAP News

В конце ноября Госсовет КНР представил «Белую книгу о контроле над вооружениями, разоружении и нераспространении в новую эпоху». Это первый за последние 20 лет документ подобного уровня. В издании 2005 года говорилось, что Китай «поддерживает призыв соответствующих стран к созданию зон, свободных от ядерного оружия, на Корейском полуострове, в Южной Азии, Юго-Восточной Азии и на Ближнем Востоке». В новом издании говорится, что «Китай придерживается справедливой позиции и правильного направления в вопросе о Корейском полуострове, всегда был привержен миру, стабильности и процветанию на полуострове и стремится к политическому решению проблем». В документе содержится призыв к заинтересованным сторонам «прекратить угрозы и давление, возобновить диалог и переговоры и играть конструктивную роль в достижении долгосрочной стабильности и мира на полуострове». Исчезновение «денуклеаризации Корейского полуострова» из китайской Белой книги совпало с полным отсутствием какого-либо упоминания об этом в Стратегии национальной безопасности, опубликованном администрацией США.