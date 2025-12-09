Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Write: 2025-12-09 14:40:00Update: 2025-12-09 16:21:20

Администрация президента РК переезжает в Чхонвадэ

Photo : YONHAP News

9 декабря администрация президента РК приступила к переезду из комплекса зданий министерства обороны в муниципальном округе Ёнсан-гу в исторический президентский комплекс Чхонвадэ в муниципальном округе Чонно-гу. Началась перевозка офисной мебели, документов, компьютеров и других рабочих принадлежностей. осуществляется в основном после окончания рабочего дня и в выходные дни. Работа пунктов питания и магазинов на территории комплекса прекращена. Пресс-служба президента приступит к переезду после окончания ремонта в зале для брифингов. Накануне глава президентской администрации Кан Хун Сик сообщил, что аппарат президента переедет в Чхонвадэ до Рождества. Резиденция президента будет перенесена из сеульского района Ханнам-дон в Чхонвадэ в начале января. После прихода к власти в 2022 году бывший президент Юн Сок Ёль перенёс президентскую администрацию из Чхонвадэ в комплекс зданий министерства обороны в сеульском муниципальном округе Ёнсан-гу. Нынешний президент Ли Чжэ Мён, вступив в должность в июне этого года, пообещал вернуть администрацию обратно в Чхонвадэ.
