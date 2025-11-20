Рост занятости в РК в ноябре 225 тысяч человек

Photo : YONHAP News

Как сообщили 10 декабря в национальном управлении данными, численность занятого населения РК старше 15 лет составила в конце прошлого месяца 29 млн 46 тыс. человек, что на 225 тысяч человек больше, чем год назад. Количество рабочих мест в здравоохранении и социальном обеспечении увеличилось на 281 тысячу, в сфере искусства, спорта и отдыха – на 61 тысячу, в сфере услуг и торговли – на 63 тысячи человек. Одновременно занятость в обрабатывающей промышленности сократилась на 41 тысячу, в строительном секторе - на 131 тысячу, в сельском, лесном хозяйстве и рыболовстве - на 132 тысячи человек. Уровень занятости среди граждан трудоспособного возраста (15-64 года) составил 63,4%, увеличившись за год на 0,2%. При этом занятость среди молодёжи от 15 до 29 чет сократилась на 1,2%, составив 44,3%. Уровень безработицы остался на уровне прошлого года, составив 2,2% трудоспособного населения. Численность экономически неактивного населения, то есть, тех, кто не работает и не ищет работу, а также не входящих в состав рабочей силы, составила 16 млн 142 тыс. человек. Это на 10 тысяч человек меньше, чем годом ранее.