РК и Чили проведут Конференцию ООН по океану

Photo : YONHAP News

9 декабря Генеральная Ассамблея ООН на пленарном заседании в Нью-Йорке приняла резолюцию об официальном назначении РК и Чили соорганизаторами IV Конференции ООН по океану (UNOC), которая состоится в июне 2028 года. За резолюцию отдано 169 голосов, против 2, воздержавшихся не было. Конференции ООН по океану проводятся раз в три года развитой и развивающейся странами. Выступая на заседании Генассамблеи, министр морского и рыбного хозяйства РК Чон Чжэ Су заявил, что 2028 год станет решающим моментом, когда все заинтересованные стороны, включая правительства, гражданское общество, частный сектор и систему ООН, смогут объединить усилия для активизации сотрудничества и принятия конкретных мер по устойчивому использованию и сохранению океана. III Конференция ООН по океану, совместно организованная Францией и Коста-Рикой, собрала около 15 тысяч участников со всего мира. Правительства Швеции и Фиджи совместно принимали первую конференцию в 2017 году, а правительства Португалии и Кении — вторую в 2022 году.