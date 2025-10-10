Ли Чжэ Мён призвал расследовать связи религиозных групп с политиками

Photo : YONHAP News

10 декабря президент РК Ли Чжэ Мён распорядился провести тщательное расследование незаконных связей между религиозными группами и политиками. Появились сведения, что как правящие, так и оппозиционные депутаты получали незаконные денежные средства от церкви. Расследование должно проводиться «строгим образом, независимо от того, принадлежат политики к правящей или оппозиционной партии, и независимо от того, занимают ли они высокие или низкие должности». Об этом говорится в заявлении президентской администрации без указания конкретной религиозной группы. Между тем, выяснилось, что депутаты от правящей Демократической партии Тобуро принимали деньги от Церкви Объединения. В преддверии президентских выборов 2022 года она предоставляла средства партии Сила народа. «Президент твёрдо намерен искоренить сговор между политикой и религией»,- заявил неназванный представитель администрации президента. Ранее Ли Чжэ Мён назвал систематическое вмешательство в политику со стороны некоторых религиозных групп нарушением Конституции. Юн Ён Хо, один из бывших руководителей Церкви Объединения, обвиняется в том, что в 2022 году он дарил роскошные подарки бывшей первой леди Ким Гон Хи в обмен на деловые услуги. Юн Ён Хо на прошлой неделе дал показания в суде, заявив, что в преддверии президентских выборов 2022 года он контактировал также с представителями Демократической партии Тобуро,