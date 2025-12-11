Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Наука

Робот-пылесос от Samsung - лучший в рейтинге Consumer Reports

Write: 2025-12-11 11:35:57

Робот-пылесос от Samsung - лучший в рейтинге Consumer Reports

Photo : YONHAP News

Робот-пылесос Bespoke Steam производства Samsung Electronics признан лучшим продуктом в категории уборочной техники в рейтинге журнала Consumer Reports. Данная категория в этом году появилась в рейтинге впервые, и за звание лучшего продукта боролись 14 моделей из разных стран. Bespoke Steam занял первое место, набрав в общей сложности 72 балла в 10 категориях, включая эффективность уборки пола, влажную уборку, манёвренность и простоту использования. Bespoke Steam стал единственным продуктом, получившим 5 баллов за влажную уборку, ключевую функцию роботов-пылесосов. Эксперты отмечают, что превосходные показатели Bespoke Steam при влажной уборке позволяют эффективно удалять большинство пятен от жидкостей. Кроме того, новый пылесос от Samsung оснащён функцией автоматической очистки Clean Station, обеспечивающей удобную влажную уборку, паровую стерилизацию, сушку и удаление пыли.
