Рост занятости в 2024 году в РК 0,2%

Photo : YONHAP News

Как сообщили 11 декабря в национальном управлении данными, по состоянию на конец 2024 года в РК насчитывалось 26 млн 710 тыс. рабочих мест. Это всего лишь на 60 тысяч или 0,2% больше, чем в предыдущем году. Это самые низкие темпы роста занятости с момента начала сбора статистики в 2016 году. Строительная отрасль потеряла 60 тысяч рабочих мест. Сокращение зафиксировано также в финансовой, страховой, транспортной и складской отраслях. Число рабочих мест в крупных корпорациях сократилось на 80 тысяч по сравнению с предыдущим годом и составило 4 млн 430 тыс. На малых и средних предприятиях (МСП) число рабочих мест сократилось на 10 тысяч до 16 млн 440 тыс. Это первое сокращение с начала сбора статистических данных. Число рабочих мест для людей в возрасте от 20 до 29 лет сократилось на 150 тысяч. В то же время наблюдался значительный рост числа рабочих мест (150 тысяч) для людей в возрасте 60 лет и старше.