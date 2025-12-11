Президент РК примет отставку Чон Чжэ Су

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён примет отставку Чон Чжэ Су с должности министра морского и рыбного хозяйства. Об этом сообщили 11 декабря в президентской администрации. Это будет первая отставка действующего министра с момента вступления Ли Чжэ Мёна на пост президента в июне этого года. Чон Чжэ Су сообщил о намерении уйти с должности министра на фоне обвинений в получении взяток от Церкви Объединения. Одновременно он назвал все обвинения «совершенно безосновательными». Ранее один из бывших руководителей Церкви Объединения Юн Ён Хо сообщил следователям, что в период с 2018 по 2020 год Чон Чжэ Су, в то время депутат Национального собрания, получил от него дорогие подарки и деньги. 10 декабря глава государства призвал тщательно расследовать факты причастности политиков к незаконным действиям с религиозными группами. Между тем, министр по делам воссоединения Чон Дон Ён опроверг сообщения в СМИ о том, что он получал взятки от Церкви Объединения, назвав их «безосновательным ложным слухом». Он заявил, что встречался с Юн Ён Хо лишь однажды.