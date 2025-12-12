РК будет проводить стимулирующую финансовую политику

Photo : YONHAP News

У правительства нет иного выбора, кроме как проводить стимулирующую финансовую политику для оживления национальной экономики. В этой связи правительство может увеличить расходы. Бюджетные планы также должны основываться на стимулирующей финансовой политике. Об этом заявил 11 декабря президент РК Ли Чжэ Мён, заслушав отчёт о работе министерства планирования и финансов. Он отметил, что восстановление экономики идёт крайне медленно, несмотря на усилия правительства. Глава государства призвал соответствующую рабочую группу ускорить работу по реформированию системы наказаний за экономические преступления в виде финансовых компенсаций и штрафов. После заслушивания отчёта налогового управления президент распорядился провести тщательное расследование фактов уклонения от уплаты налогов и усилить контроль в этой области. Доходы от неуплаченных налогов могли бы покрыть дополнительные затраты на оплату труда,- отметил Ли Чжэ Мён.