Решение Мексики по тарифам окажет ограниченное влияние на РК

Photo : YONHAP News

Решение Мексики о повышении импортных тарифов окажет ограниченное влияние на южнокорейские поставки в эту страну. К такому выводу пришли участники совещания, состоявшегося 12 декабря в министерстве экономики и торговли РК. Накануне Сенат Мексики одобрил повышение тарифов на импорт автомобилей, автозапчастей, текстиля, стали и других товаров из стран, не имеющих соглашений о свободной торговле с Мексикой. В соответствии с планом, будут введены 25-процентные пошлины на автозапчасти, 25-30-процентные пошлины на стиральные машины, 25-процентные пошлины на холодильники и 30-процентные пошлины на микроволновые печи. Как отметили на совещании, программы снижения пошлин на импорт промежуточных товаров, имеющиеся у Мексики, смягчат эффект от дополнительных пошлин. Мексика является крупным производственным центром для южнокорейских компаний, занимающихся производством автомобилей и бытовой техники. Туда поступают промежуточные товары для производства готовой продукции, которая затем экспортируется в Северную Америку.