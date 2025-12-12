«Зелёная книга»: Экономика восстанавливается после спада

Photo : YONHAP News

Южнокорейская экономика восстанавливается после спада в первом полугодии, благодаря улучшению внутреннего спроса и стабильным показателям в полупроводниковом секторе. Об этом говорится в «Зелёной книге», ежемесячном отчёте правительства о состоянии отечественной экономики, опубликованном 12 декабря. Между тем, правительство напоминает о наличии таких отрицательных факторов как американские импортные тарифы, проблемы с занятостью и геополитическая напряжённость. В ноябре в стране было создано 225 тысяч новых рабочих мест, что свидетельствует о тенденции к росту занятости. Однако в обрабатывающей промышленности и строительстве число рабочих мест сокращается. Сокращение промышленного производства в октябре оказалось максимальным за более чем пять лет, а инвестиции в производственные мощности упали на 14,1% по сравнению с предыдущим месяцем. Розничные продажи и экспорт увеличились, но инфляция по-прежнему превышает целевой показатель в 2%,- говорится в отчёте. В этой ситуации правительству придётся активизировать усилия по стимулированию внутреннего спроса и исполнению бюджета на следующий год.