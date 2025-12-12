В Пхеньяне состоялся пленум ЦК ТПК

Photo : KCNA / Yonhap News

С 9 по 11 декабря в Пхеньяне проходил 13-й пленум Центрального Комитета Трудовой партии Кореи, основной задачей которого была подготовка к очередному съезду партии. Как сообщило агентство ЦТАК, на пленуме были приняты решения по основным вопросам деятельности партии и государства. Председатель госсовета КНДР Ким Чон Ын подвёл основные итоги реализации политики партии за год и выделил ключевые достижения. В сообщении ЦТАК не указывается, говорил ли Ким Чон Ын о внешней политике и о ситуации в регионе. Отмечается, что он уделил большое внимание вопросам национальной обороны. Модернизация вооружённых сил и принятие новой оборонной политики позволили Северной Корее решить ключевые вопросы безопасности, несмотря на глобальные геополитические и технологические изменения. В результате страна развивается в правильном направлении,- отметил северокорейский лидер. Девятый съезд партии решено провести в январе будущего года.