Политика

Write: 2025-12-12 15:43:54Update: 2025-12-12 16:03:47

Ли Чжэ Мён призывает ужесточить наказания за утечку данных

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён призвал правительство ужесточить наказания за корпоративные правонарушения, связанные с утечкой личной информации. Заслушав 12 декабря отчёт о работе комиссии по защите персональных данных, глава государства предложил правительству рассчитывать штраф за данное нарушение, исходя из года с наибольшими продажами за последние три года. В настоящее время правительство может наложить штраф в размере до 3% от среднегодового объёма продаж компании за три года, если компания нарушает правила защиты персональных данных. Недавняя утечка данных клиентов портала электронной коммерции Coupang стала последней в серии утечек личной информации в крупных компаниях. Президент отметил, что подобные инциденты повторяются, потому что «экономические санкции слишком слабы». «Компании должны понимать, что в случае нарушения правил защиты данных и причинения ущерба общественности, им грозят огромные экономические санкции, достаточно серьёзные, чтобы заставить их задуматься»,- добавил Ли Чжэ Мён.
