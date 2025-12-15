РК, Китай и Япония будут сотрудничать в сфере здравоохранения

Photo : YONHAP News

Министры здравоохранения РК, Китая и Японии - Чон Ын Гён, Фэн Юн и Кенъитиро Уэно - договорились укреплять трёхстороннее сотрудничество в области всеобщего охвата услугами здравоохранения и охраны психического здоровья с использованием искусственного интеллекта (ИИ) и цифровых технологий. Договорённость достигнута в ходе 18-й встречи министров, состоявшейся 13-14 декабря в Сеуле. Для решения проблемы быстрого старения населения они решили поддержать развитие интегрированных систем здравоохранения, обеспечивающих скоординированное медицинское обслуживание и уход. В вопросах психического здоровья три страны договорились уделять приоритетное внимание стратегиям предотвращения самоубийств и раннего выявления групп высокого риска. Стороны подчеркнули важность расширения сотрудничества в вопросах медицинского страхования. Следующая встреча министров пройдёт в 2026 году в Китае.