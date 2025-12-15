Realmeter: Рейтинг президента РК 54,3%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 54,3% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого со 8 по 12 декабря агентством Realmeter среди 2.519 взрослых жителей страны. 41,5% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная и отрицательная оценки сократились на 0,6% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам отдельного опроса 1.010 южнокорейцев, проведённого 11-12 декабря, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 45,8%, повысившись за неделю на 1,6%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 34,6%. Это на 2,4% меньше, чем неделю назад. Партия инноваций Отечество и Новая реформистская партия получили по 3,4%, а Прогрессивная партия – 1,3% голосов респондентов. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.