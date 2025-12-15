У РК бронза по конькобежному спорту на Кубке мира

Photo : YONHAP News

14 декабря южнокорейская спортсменка Ким Мин Сон завоевала бронзовую медаль в забеге на 500 метров на четвёртом этапе Кубка мира Международного союза конькобежцев (ISU) в Норвегии. Она пришла к финишу третьей с результатом 37,835 секунды. Золото завоевала Юкино Ёсида из Японии с результатом 37,65 секунды, а второе место заняла Кая Зиомек-Ногал из Польши с результатом 37,831 секунды. Это был второй из двух забегов на 500 метров среди женщин. В первом забеге 12 декабря Ким Мин Сон финишировала шестой. Международный союз конькобежцев определит квоты на предстоящие зимние Олимпийские игры в Италии на основе результатов первых четырёх этапов Кубка мира. В беге на 500, 1.000 и 1.500 метров среди мужчин и женщин определится 21 участник Олимпиады на основе рейтинга по очкам. Одну страну смогут представлять максимум три спортсмена. ISU завершит распределение олимпийских квот в конце этой недели.