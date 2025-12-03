Предъявлены обвинения 24 виновным в попытке госпереворота

Photo : YONHAP News

Специальная следственная группа, занимавшаяся расследованием обстоятельств объявления чрезвычайного положения в декабре прошлого года бывшим президентом РК Юн Сок Ёлём, завершила работу. Обвинения предъявлены 24 лицам, включая самого бывшего президента. Как сообщил 15 декабря специальный прокурор Чо Ын Сок, следственная группа пришла к выводу, что Юн Сок Ёль объявил чрезвычайное положение с целью монополизации и удержания власти. На основании документов военной разведки было установлено, что подготовка к перевороту началась до октября 2023 года. Юн Сок Ёль приказал отправить в Северную Корею беспилотные летательные аппараты, чтобы спровоцировать вооружённый ответ со стороны Пхеньяна. Это должно было оправдать объявление чрезвычайного положения. Помимо бывшего президента Юн Сок Ёля, в числе обвиняемых бывший министр обороны Ким Ён Хён, бывший министр административного управления и безопасности Ли Сан Мин и бывший директор национальной службы разведки Чо Тхэ Ён. Следственная группа рассмотрела 215 из 249 дел, связанных с попыткой государственного переворота, а оставшиеся дела переданы в прокуратуру.