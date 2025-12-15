Лидер Церкви Объединения причастна к коррупции

Photo : YONHAP News

Лидер Церкви Объединения Хан Хак Ча причастна к коррупционному скандалу с участием политиков как из правящей, так и из оппозиционной партии. К такому выводу пришла следственная группа полиции, которая 15 декабря провела обыски в общей сложности в восьми местах, в том числе, в квартире Хан Хак Ча и штаб-квартире Церкви Объединения. Принято также решение провести обыски в квартирах ряда бывших депутатов, которых подозревают в получении взяток от церкви. Расследование началось после того, как бывший член руководства Церкви Объединения Юн Ён Хо, замешанный в деле о коррупции с участием бывшей первой леди Ким Гон Хи, дал показания о том, что церковь стремилась поддержать как правящих, так и оппозиционных политиков. Юн Ён Хо сообщил следователям, что в период с 2018 по 2020 год Чон Чжэ Су, в то время депутат Национального собрания, а вплоть до недавнего времени министр морского и рыбного хозяйства, получил от него дорогие подарки и деньги. Чон Чжэ Су ушёл в отставку, но отвергает все обвинения.