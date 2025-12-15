РК и Лаос установят всеобъемлющее партнёрство

Photo : YONHAP News

Отношения между РК и Лаосом выйдут на уровень всеобъемлющего партнёрства. Соответствующая договорённость достигнута в ходе переговоров президентов двух стран – Ли Чжэ Мёна и Тонглуна Сисулита. Южнокорейский лидер назвал Лаос ключевым партнёром в цепочках поставок критически важных минералов, а также «очень важным партнёром» для взаимодействия Сеула с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии и странами бассейна реки Меконг. Он выразил надежду, что дальнейшее расширение и углубление ориентированного на будущее сотрудничества позволит добиться ощутимых результатов, от которых выиграют народы обеих стран. Тонглун Сисулит признал, что Лаос остаётся одной из наименее развитых стран мира, выразив надежду на дальнейшую поддержку со стороны РК. Участники саммита обсудили также совместные усилия по борьбе с транснациональной преступностью, включая мошенничество в интернете. Президент Лаоса Тхонглун Сисулит прибыл в Сеул 14 декабря. Визит приурочен к 30-й годовщине восстановления дипломатических отношений между двумя странами.