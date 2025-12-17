Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Write: 2025-12-16 10:25:25Update: 2025-12-16 10:27:03

Спикер парламента РК посещает Узбекистан и Турцию

Photo : YONHAP News

15 декабря спикер Национального собрания РК У Вон Сик отправился в зарубежную поездку, в ходе которой он посещает Узбекистан и Турцию. В Узбекистане У Вон Сик примет участие в третьем совещании спикеров парламентов РК и стран Центральной Азии на тему «Сотрудничество ради человеческого достоинства, социальной справедливости и защиты окружающей среды». Он встретится с председателем Сената Узбекистана Танзилой Нарбаевой и спикером Законодательной палаты Нуриддином Исмоиловым. Будут обсуждаться вопросы расширения участия южнокорейских компаний в крупных экономических проектах на территории Узбекистана, укрепления цепочек поставок стратегически важных полезных ископаемых, а также расширения сотрудничества в рамках Официальной помощи развитию (ODA) на парламентском уровне. В ходе визита в Турцию У Вон Сик проведёт переговоры с председателем Великого национального собрания Нуманом Куртулмушем. Будут обсуждаться пути развития стратегического партнёрства между двумя странами.
