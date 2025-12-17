РК и Великобритания подписали обновлённый вариант FTA

Photo : YONHAP News

РК и Великобритания подписали обновлённый вариант соглашения о свободной торговле (FTA). Подписи под документом поставили 15 декабря в Лондоне представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу и его британский коллега Крис Брайант. Первоначальное соглашение о свободной торговле между Сеулом и Лондоном было подписано в 2019 году и вступило в силу в 2021 году. В соответствии с обновлённым соглашением, Великобритания упрощает правила определения происхождения автомобилей, косметических и пищевых продуктов, экспортируемых РК. В настоящее время южнокорейские автопроизводители имеют право на беспошлинный режим только в том случае, если докажут, что не менее 55% стоимости автомобиля, включая детали и материалы, было произведено в РК. Пересмотренное соглашение снижает данное требование до 25%. Косметика, на которую распространяются 8-процентные пошлины, сможет получить освобождение от тарифов, если производственные процессы, такие как химические реакции, очистка, смешивание и концентрирование, осуществляются в стране-экспортёре. Переработанные пищевые продукты получат преференциальный режим даже в тех случаях, когда продукция производится с использованием основных ингредиентов, поставляемых из третьих стран. Кроме того, стороны упростили визовую систему, чтобы облегчить въезд специалистов, ответственных за строительство производственных предприятий в Великобритании.