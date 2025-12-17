Опрос: Лучшее за год — время с семьёй

Photo : KBS News

28% южнокорейцев считают лучшим, что у них было в уходящем году время, проведённое с семьёй. Далее следовали регулярные физические упражнения (27,2%) и время, проведённое с друзьями и знакомыми (14,1%). Таковы результаты опроса, проведённого с 20 по 22 ноября компанией Lotte Members среди тысячи взрослых жителей страны. Респонденты могли дать несколько ответов. 23,7% опрошенных отнесли финансовое планирование и инвестиции к худшим результатам года. Самым желанным новогодним подарком стали наличные деньги и подарочные сертификаты. Их хотели бы подарить 35,6%, а получить — 41,5%. Кроме того, 43,3% опрошенных сообщили, что планируют отпуск или путешествие в конце года, что на 12,9% больше по сравнению с прошлым годом. При этом самым популярным планом на конец года стал отдых дома (41,3%). Далее следовали поездки внутри страны (39,5%), новогодние вечеринки (33%), культурные мероприятия (29,6%) и зарубежные поездки (19,6%).