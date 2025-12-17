Продажи строительных компаний упали впервые за 4 года

Photo : YONHAP News

Как сообщили 16 декабря в национальном управлении данными, в 2024 году продажи южнокорейских строительных компаний составили 487 трлн 700 млрд вон (331 млрд 700 млн долларов). Это на 3,8% меньше, чем в предыдущем году. Продажи упали впервые с 2020 года, когда страна была охвачена пандемией COVID-19. Продажи внутри страны снизились на 5,6%, составив 439 трлн 300 млрд вон (297 млрд долларов). Продажи за рубежом выросли на 17,1%, составив 48 трлн 400 млрд вон (32 млрд 700 млн долларов). В прошлом году в РК работала 89.101 строительная компания, что на 1,4% больше, чем в предыдущем году. Общая численность строительных рабочих составила 1 млн 759 тыс. человек, сократившись на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. Спад в строительном секторе произошёл из-за роста затрат на финансирование в условиях инфляции, а также роста числа непроданных домов на вялых рынках недвижимости за пределами крупных городов.