В РК будут построены новые концертные залы для K-РОР

Photo : YONHAP News

Правительство РК активизирует усилия для глобального распространения K-РОР, чтобы ещё больше укрепить международный статус современной корейской культуры. Об этом заявил министр культуры, спорта и туризма Чхве Хви Ён, выступая 16 декабря перед президентом страны Ли Чжэ Мёном с отчётом о работе министерства в уходящем году и планах на 2026 год. В краткосрочной перспективе планируется использовать в качестве концертных площадок для К-РОР имеющиеся крытые спортивные сооружения. Для решения проблемы нехватки крупных площадок планируется поэтапно активизировать их строительство. В частности, запланировано строительство в Сеуле нового крытого стадиона на 50 тысяч мест, который можно будет использовать в качестве концертной площадки. Ещё несколько подобных объектов будет построено в столичном регионе. Кроме того, Чхве Хви Ён представил план поддержки отечественного кинематографа, направленный на повышение качества отечественных фильмов и поддержку посещаемости кинотеатров.