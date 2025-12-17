Ослабление корейской воны повысит инфляцию

Photo : YONHAP News

Если национальная валюта будет оставаться такой же слабой, как сейчас, в 2026 году потребительская инфляция может вырасти до 2,5%. Об этом говорится в заявлении Банка Кореи, опубликованном 17 декабря. В последнее время валютный курс колеблется вблизи годового минимума, оставаясь ниже уровня 1.450 вон за доллар. Последний прогноз инфляции Банка Кореи на следующий год, представленный в прошлом месяце, составляет 2,1%. Между тем, рост потребительских цен¸ составлявший в сентябре 2,1%, повысился в октябре и ноябре до 2,4%, что обусловлено ростом цен на сельскохозяйственную продукцию и нефтепродукты, а также резким ростом цен на услуги. Хотя ожидается, что восстановление экономики окажет некоторое повышающее давление на инфляцию, его общее влияние на цены, вероятно, будет ограниченным,- говорится в заявлении Банка Кореи. Ожидается, что мировые цены на нефть, которые оказывают значительное влияние на рынок, временно снизятся, выступая в качестве понижающего фактора инфляции.