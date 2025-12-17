Командование ООН против открытия доступа в ДМЗ

Photo : YONHAP News

Командование ООН под руководством США выступило против законопроекта, предложенного правящей Демократической партией Тобуро. Он предусматривает новые правила контроля за посещением Демилитаризованной зоны (ДМЗ) в невоенных целях, то есть, фактическую передачу контроля над южной частью ДМЗ гражданским властям. Как отмечается в заявлении командования ООН, опубликованном 17 декабря, военный контроль над ДМЗ, установленный в 1953 году, имеет важное значение для поддержания стабильности на Корейском полуострове, особенно в периоды обострения отношений между Югом и Севером. «Ни военнослужащим, ни гражданским лицам, не разрешается въезжать в демилитаризованную зону, за исключением лиц, специально уполномоченных военной комиссией по перемирию»,- говорится в заявлении. Между тем, в министерстве по делам воссоединения РК ссылаются на то, что в преамбуле к соглашению о перемирии от 1953 года говорится о возможности посещения ДМЗ, если оно носит «исключительно невоенный характер».