Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

В 2024 году военные РК 23 раза отправляли листовки на Север

Write: 2025-12-17 16:25:00Update: 2025-12-17 17:06:00

В 2024 году военные РК 23 раза отправляли листовки на Север

Photo : KBS News

В прошлом году южнокорейские военные как минимум 23 раза отправляли пропагандистские листовки в Северную Корею по указанию тогдашнего руководства страны. Согласно результатам расследования обстоятельств государственного переворота, управление национальной безопасности при администрации бывшего президента Юн Сок Ёля давало указания отправлять на Север листовки и беспилотники. Целью этих действий было спровоцировать вооружённый ответ, который мог быть использован как предлог для объявления чрезвычайной ситуации. Решение об отправке листовок и беспилотников было принято вскоре после того, как Конституционный суд в сентябре 2023 года признал неконституционным закон, запрещающий подобные действия, сославшись на свободу выражения мнений. Установлено, что по приказу тогдашнего министра обороны Син Вон Сика подразделение военной пропаганды распространило листовки в 35 районах Северной Кореи, включая крупные города и военные базы, в период с 18 февраля по 15 ноября прошлого года.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >