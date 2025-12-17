В 2024 году военные РК 23 раза отправляли листовки на Север

Photo : KBS News

В прошлом году южнокорейские военные как минимум 23 раза отправляли пропагандистские листовки в Северную Корею по указанию тогдашнего руководства страны. Согласно результатам расследования обстоятельств государственного переворота, управление национальной безопасности при администрации бывшего президента Юн Сок Ёля давало указания отправлять на Север листовки и беспилотники. Целью этих действий было спровоцировать вооружённый ответ, который мог быть использован как предлог для объявления чрезвычайной ситуации. Решение об отправке листовок и беспилотников было принято вскоре после того, как Конституционный суд в сентябре 2023 года признал неконституционным закон, запрещающий подобные действия, сославшись на свободу выражения мнений. Установлено, что по приказу тогдашнего министра обороны Син Вон Сика подразделение военной пропаганды распространило листовки в 35 районах Северной Кореи, включая крупные города и военные базы, в период с 18 февраля по 15 ноября прошлого года.