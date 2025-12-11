Сенат США утвердил запрет на сокращение войск в РК

Photo : YONHAP News

17 декабря Сенат Конгресса США утвердил Закон о национальной обороне (NDAA) на 2026 финансовый год. Документ поддержали 77 сенаторов, 20 голосовали против. 10 декабря документ был утверждён Палатой представителей. Он вступит в силу после подписания главой Белого дома Дональдом Трампом. В законе говорится о необходимости укрепления союзнических отношений между Сеулом и Вашингтоном, а также закрепляется сохранение на Корейском полуострове воинского контингента численностью не менее 28,5 тысяч американских солдат. В нём подчёркивается, что средства, выделенные правительству в соответствии с законом, не могут быть использованы для сокращения численности американских войск. Кроме того, документ предусматривает запрет на передачу Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время до тех пор, пока военный министр не подтвердит Конгрессу, что такие действия соответствуют национальным интересам. Запрет на сокращение численности войск США в РК включён в документ после пятилетнего перерыва. Военные расходы США на 2026 финансовый год составляют 901 млрд долларов.