Корея: Юг-Север

Чон Дон Ён: Межкорейские обмены должны возобновиться

Write: 2025-12-18 13:50:28Update: 2025-12-18 13:51:40

Photo : YONHAP News

Министерство по делам воссоединения приложит все силы для того, чтобы 2026 год стал первым годом мирного сосуществования двух Корей. Об этом заявил 17 декабря на пресс-конференции глава министерства Чон Дон Ён. Он напомнил, что с момента прекращения официальных контактов между Севером и Югом прошло семь лет. Последние межкорейские переговоры состоялись 18 декабря 2018 года, и с тех пор Север и Юг не имели официальных контактов. Чон Дон Ён подверг критике решение предыдущих администраций о закрытии туристической программы в горах Кымгансан и Кэсонского индустриального комплекса. От этих решений больше вреда, чем пользы,- отметил Чон Дон Ён. Если бы туристические поездки в Кымгансан продолжались, а Кэсонский комплекс работал, отношения между двумя Кореями было бы гораздо легче контролировать. Кымгансанская туристическая программа была прекращена 11 июля 2008 года, на следующий день после того, как южнокорейская туристка была застрелена северокорейским солдатом. Кэсонский комплекс закрылся в феврале 2016 года после четвёртого северокорейского ядерного испытания.
