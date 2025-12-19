Один человек погиб, двое ранены в результате аварии на стройке

Photo : YONHAP News

Один человек погиб, двое ранены в результате аварии на строительстве новой линии метро Син-Ансан в сеульском районе Ёыйдо. 18 декабря в 13:22 в ходе заливки бетона в тоннеле на глубине 70 метров обрушились стальные арматурные конструкции. Под завалом оказались 7 человек, в том числе, 53-летний водитель бетоноукладчика, у которого позднее была диагностирована остановка сердца. Всех рабочих удалось эвакуировать через вентиляционную шахту. Однако водитель бетоноукладчика в конце того же дня умер в больнице, хотя изначально медики утверждали, что его жизнь вне опасности. Ещё один рабочий доставлен в больницу с травмой лодыжки, а рабочий-иностранец самостоятельно обратился в больницу с лёгкий травмой запястья. Министерство труда и занятости совместно с полицией ведут расследование причин аварии. Строительные работы на аварийном участке приостановлены до завершения расследования. Вскоре после инцидента президент строительной компании POSCO E&C, Сон Чхи Ён посетил место происшествия. Он принёс публичные извинения и пообещал сотрудничать со следственными органами.