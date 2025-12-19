Ким Чжон Чхоль возглавил комитет по вопросам связи

Photo : YONHAP News

19 декабря президент РК Ли Чжэ Мён утвердил назначение Ким Чжон Чхоля на должность председателя комитета по вопросам связи, медиа и телекоммуникаций. Профессор юридической школы университета Ёнсэ был выдвинут Ли Чжэ Мёном на пост главы нового органа, который заменит комитет по вопросам связи и телекоммуникаций. Новому комитету переданы некоторые функции министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, включая надзор за новыми СМИ и платными услугами в интернете. Ранее Ким Чжон Чхоль занимал ключевые должности в администрации бывшего президента Мун Чжэ Ина, включая специальный президентский комитет по конституционным вопросам. В ходе парламентских слушаний по утверждению кандидатуры Ким Чжон Чхоль пообещал ускорить реформирование структуры управления государственными СМИ. Он заявил также, что рассмотрит возможность запрета на использование подростками социальных сетей, чтобы защитить несовершеннолетних от вредоносного контента в интернете.