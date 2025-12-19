В ноябре военные КНДР 10 раз пересекали сухопутную границу

Photo : YONHAP News

По данным, предоставленным Объединённым комитетом начальников штабов вооружённых сил РК, с марта по ноябрь текущего года было зафиксировано 16 случаев нарушения северокорейскими солдатами военно-демаркационной линии в демилитаризованной зоне, разделяющей две Кореи. При этом 10 нарушений границы имели место в ноябре. Шесть из них произошли в уезде Косон-гун провинции Канвондо, три - в уезде Ёнчхон-гун провинции Кёнгидо и один в уезде Хвачхон-гун провинции Канвондо. Во всех случаях северокорейские военные, которые вели военно-строительные работы в демилитаризованной зоне, нарушали границу случайно. Они отступали на свою территорию после сообщений по радио и предупредительных выстрелов. Пограничные знаки во многих местах плохо видны или отсутствуют. Северокорейская сторона с апреля этого года активизировала работы по установке мин, противотанковых заграждений и колючей проволоки. В ноябре Сеул предложил Пхеньяну провести переговоры для уточнения линии межкорейской границы. Однако ответа не последовало.