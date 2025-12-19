РК призывает Мексику смягчить последствия роста тарифов

Photo : YONHAP News

Сеул призывает правительство Мексики принять меры по минимизации ущерба для южнокорейских компаний от повышения тарифов. Об этом заявил замминистра промышленности и торговли РК Пак Чон Сон в ходе встречи с послом Мексики в Сеуле Карлосом Пенафиэлем Сото, состоявшейся 19 декабря. Замминистра напомнил, что южнокорейские компании вложили значительные средства в экономику Мексики. На прошлой неделе Сенат Мексики одобрил повышение тарифов на импорт автомобилей, автозапчастей, текстиля, стали и других товаров из стран, не имеющих соглашений о свободной торговле с Мексикой, включая РК. Мексика планирует ввести 25-процентные пошлины на импорт автозапчастей, 25-30-процентные - на стиральные машины, 25-процентные - на холодильники и 30-процентные - на микроволновые печи. Пак Чон Сон попросил мексиканское правительство уделить внимание тому, чтобы план повышения тарифов не оказал негативного влияния на инвестиции и торговлю между двумя странами.