В отношении Церкви Объединения будет проведено расследование

Photo : YONHAP News

Правящая Демократическая партия Тобуро приняла предложение оппозиционных партий Сила народа и Новых реформ о начале специального расследования в отношении Церкви Объединения по обвинениям в коррупции. Политики как от правящей, так и от оппозиционных партий подозреваются в получении средств от Церкви Объединения в преддверии президентских выборов 2022 года. «Давайте окончательно выясним, как Церковь Объединения вмешивалась в политику на президентских выборах»,- заявил лидер парламентской фракции Демократической партии Тобуро Ким Бён Ги в ходе состоявшегося 22 декабря заседания Высшего совета партии. Он призвал к созданию специальной межпартийной комиссии для расследования деятельности всех политиков, причастных к коррупции, независимо от того, принадлежат ли они к правящей или оппозиционной партии. Ранее на прошлой неделе следственная группа полиции пришла к выводу, что лидер Церкви Объединения Хан Хак Ча причастна к коррупционному скандалу с участием политиков.