РСЗО «Чхонму» будут экспортироваться в Эстонию

Photo : YONHAP News

Корейское агентство по содействию внешней торговле и инвестициям (KOTRA) сообщило о заключении соглашения с Эстонским агентством по закупкам вооружений об экспорте реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Чхонму». В рамках договорённости компания Hanwha Aerospace поставит шесть РСЗО «Чхонму» и три типа ракет в течение следующих трёх лет на сумму 300 млн евро (351 млн долларов), сообщает KOTRA. РСЗО «Чхонму» представляет собой систему вооружения, способную обеспечивать быструю и высокоточную стрельбу с использованием различных типов ракет и снарядов. Ранее правительство Эстонии объявило о планах инвестировать к 2029 году 10 млрд евро в укрепление оборонных возможностей страны. Последнее соглашение знаменует собой второй экспортный контракт на поставку РСЗО «Чхонму» в европейскую страну после сделки с Польшей. В 2018 году Эстония заключила соглашение с компанией Hanwha Aerospace об импорте самоходных гаубиц K9.