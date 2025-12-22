РК и США продолжат обсуждение достигнутых договорённостей

Photo : YONHAP News

В наступающем году РК и США продолжат обсуждение договорённостей, достигнутых на саммите лидеров двух стран. Об этом сообщил начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ви Сон Рак, подводя итоги визита в США. В Вашингтоне он встретился с госсекретарём, советником президента США по национальной безопасности Марко Рубио и министром энергетики Крисом Райтом. Ви Сон Рак сказал, что Сеул и Вашингтон придерживаются единого мнения относительно реализации достигнутых договорённостей. На вопрос о том, будут ли два союзника отдавать приоритет каким-либо вопросам при проведении переговоров, он ответил: «Мы начнём все обсуждения одновременно, независимо от приоритетов». Это обогащение урана для атомной энергетики, переработка отработанного ядерного топлива и строительство атомных подводных лодок. В настоящее время Ви Сон Рак находится в Канаде, а по пути на родину он посетит Японию, где проведёт переговоры с министром иностранных дел Тосимицу Мотэги.