РК озабочена новой импортной политикой Канады

Photo : YONHAP News

Южнокорейские производители озабочены новой импортной политикой Канады, предусматривающей введение защитных мер на импорт продукции металлургической промышленности. Об этом заявил представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу в ходе встречи с министром торговли Канады Маниндером Сидхом. Как сообщили 21 декабря в министерстве промышленности и торговли РК, Канада недавно объявила о планах снизить текущие тарифные квоты на импорт стали, чтобы защитить свою металлургическую промышленность в условиях глобального переизбытка предложения. В соответствии с планом, квоты на сталь для стран, имеющих соглашения о свободной торговле с Канадой, включая РК, будут снижены до 75% от уровня 2024 года. Вся продукция, которая будет поставлена сверх квоты, облагается 50-процентной пошлиной. Ё Хан Гу призвал своего канадского коллегу рассмотреть такие меры как предоставление льгот или расширение квот. Он отметил, что новая мера может нанести ущерб канадской промышленности, поскольку южнокорейская сталь используется в производстве труб для перекачки нефти.