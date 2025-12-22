Realmeter: Рейтинг президента РК 53,4%

Photo : YONHAP News

Работу Ли Чжэ Мёна на посту президента РК положительно оценивают 53,4% жителей страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого со 15 по 19 декабря агентством Realmeter среди 2.521 взрослого жителя страны. 42,2% опрошенных не удовлетворены работой президента. Положительная оценка сократились на 0,9%, а отрицательная выросла на 0,7% по сравнению с предыдущей неделей. По итогам отдельного опроса 1.007 южнокорейцев, проведённого 18-19 декабря, выяснилось, что рейтинг правящей Демократической партии Тобуро составил 44,1%, сократившись за неделю на 1,7%. Рейтинг оппозиционной партии Сила народа составил 37,2%. Это на 2,6% выше, чем неделю назад. Партия инноваций Отечество получила 3,6%, Новая реформистская партия - 3%, а Прогрессивная партия – 1,6% голосов респондентов. Погрешность при обработке данных по рейтингу Ли Чжэ Мёна составляет ±2,0%, а по уровню поддержки партий ±3,1% при уровне достоверности обоих показателей 95%.