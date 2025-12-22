Москва опровергла сообщения о закрытых переговорах с Сеулом

Российская сторона не проводит каких-либо консультаций с южнокорейской стороной, не обсуждает с ней ни темы, затрагивающие двусторонние отношения Пхеньяна и Сеула, ни тем более «ядерную проблему КНДР». Об этом заявила 21 декабря на брифинге в Москве официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Более того, в МИД России и в стране в целом нет никаких представителей по северокорейской ядерной тематике,- добавила она. Так в Москве прокомментировали сообщения южнокорейских СМИ о встрече в Москве представителей РК и России для обсуждения вопросов, касающихся ядерной программы Северной Кореи. «Налицо неуклюжая попытка выдать рабочую поездку делегации МИД РК в Москву по приглашению российских научных кругов, в частности, Центра энергетики и безопасности, за некие официальные переговоры по линии внешнеполитических ведомств двух стран»,- подчеркнула Захарова. Российская позиция заключается в том, что, во-первых, так называемая «денуклеаризация» потеряла всякий смысл в новых геополитических условиях. Во-вторых, российская сторона исключает для себя любое посредничество в отношениях между Пхеньяном и Сеулом. В-третьих, обсуждение возможных путей установления долгосрочного мира и стабильности на Корейском полуострове должно осуществляться при обязательном и полном учёте национальных интересов КНДР и её позиции,- добавила представитель российского МИД.