При продаже SIM-карт вводится идентификация по изображению лица

Photo : YONHAP News

Как сообщили в министерстве науки и информационно-коммуникационных технологий, с 23 декабря операторы и провайдеры мобильной связи в тестовом режиме вводят систему подтверждения личности по изображению лица при оформлении SIM-карт. Как при личном визите в офис, так и в дистанционном формате к процедуре предъявления удостоверения личности добавляется этап фотографирования лица через приложение PASS. Данная мера направлена на предотвращение преступлений с использованием нелегальных телефонных номеров. Они оформляются по поддельным или украденным документам и используются для голосового фишинга и смишинга. В случае совпадения изображения лица с фотографией в удостоверяющих документах сохраняется только результат проверки, при этом сами биометрические данные не хранятся ни в мобильном устройстве, ни в системе. Правительство назвало чрезмерными опасения по поводу «тотального контроля», отметив, что технологии распознавания лиц уже широко применяются в банковских приложениях.