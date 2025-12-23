В этом году РК посетят 18,7 млн иностранных туристов

Photo : YONHAP News

Ожидается, что число иностранных туристов, которые посетили и посетят РК в этом году, станет рекордным. Как сообщили 23 декабря в министерстве культуры, спорта и туризма, данный показатель составит 18 млн 700 тыс. человек, что на 1 млн человек больше предыдущего рекорда, установленного в 2019 году. Это означает, что каждые 1,68 секунды в страну прибывает один иностранный турист. Наибольшее число зарубежных гостей прибыло из Китая. Благодаря росту популярности корейской кухни и бейсбола, число туристов с Тайваня выросло на 27%. Ожидается, что по итогам года в РК побывают 3 млн 610 тыс. японских туристов. Это позволит побить рекорд 2012 года (3 млн 520 тыс. человек). Благодаря расширению сотрудничества с зарубежными турагентствами, подготовлены программы, ориентированные на конкретные страны. Это позволило увеличить число туристов из стран Азии и Ближнего Востока на 11,8%, а из Европы, Америки и Океании на 14%.