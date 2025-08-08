Hanwha будет сотрудничать с ВМС США в строительстве фрегатов

Photo : YONHAP News

Южнокорейская компания Hanwha будет сотрудничать с военно-морскими силами (ВМС) США в строительстве фрегатов совершенно нового класса. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, выступая 22 декабря на пресс-конференции в Мар-а-Лаго штата Флорида. Данное заявление прозвучало на фоне стремления Сеула углубить сотрудничество с Вашингтоном в области судостроения. На прошлой неделе ВМС США объявили о планах по вводу в эксплуатацию нового класса боевых кораблей, которые будут меньше по размеру и более манёвренными, чем находящиеся в настоящее время на боевом дежурстве. Трамп назвал Hanwha «хорошей компанией», отметив её недавнее решение инвестировать в военно-морскую верфь в Филадельфии 5 млрд долларов в рамках более широкого торгового соглашения с Вашингтоном. В ходе пресс-конференции Трамп объявил также, что ВМС США построят два новых мощных линкора в рамках задуманного «Золотого флота» водоизмещением 30-40 тысяч тонн. Они будут «в 100 раз мощнее» всех построенных ранее, и в конечном итоге может быть построено до 25 таких кораблей,- добавил Трамп.