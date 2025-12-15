Финансовые власти обеспокоены падением курса воны

Photo : YONHAP News

24 декабря финансовые власти РК выразили озабоченность продолжающимся обесцениванием национальной валюты по отношению к доллару. В совместном заявлении, опубликованном министерством планирования и финансов и Банком Кореи, говорится, что чрезмерное ослабление воны «нежелательно». За последние две недели финансовые власти страны неоднократно обсуждали ситуацию на валютном рынке и приняли ряд мер по борьбе с падением курса национальной валюты. Правительство намерено осуществить комплексные политические действия,- говорится в заявлении. Предыдущее подобное заявление было опубликовано 14 ноября. По состоянию на 9:05 утра 24 декабря курс национальной валюты составил 1484,9 воны за доллар. Однако после заявления валютных властей он повысился до 1.465,5 вон за доллар. Снижение курса корейской воны и рост курса доллара объясняется повышенным спросом со стороны импортёров, осуществляющих платежи в конце года, а также покупкой валюты для инвестиций в зарубежные акции.