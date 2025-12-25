Выявлена утечка персональных данных клиентов Shinhan Card

Photo : YONHAP News

23 декабря компания-оператор банковских карт Shinhan Card сообщила об утечке порядка 192 тысяч единиц персональных данных клиентов-владельцев малого бизнеса. Как отмечается в отчёте, направленном в комиссию по защите персональных данных, в 181 тысяче случаев произошла утечка номеров телефонов, в 8 тысячах - номеров телефонов вместе с именами владельцев, а в 2.300 случаях - расширенных данных, включая пол. При этом утечек финансовой информации, такой как номера карт и банковских счетов, не зафиксировано. Виновниками инцидента, как и в случае с платформой интернет-торговли Coupang, оказались сотрудники, занимавшиеся продажей карт партнёрам. Они незаконно передавали личные данные владельцев малого бизнеса третьим лицам для оформления карт. Нарушения продолжались более трёх лет - с марта 2022 года. Компания Shinhan Card узнала об утечке в ноябре. Поскольку взломов серверов компании не было, дальнейшие утечки информации исключены.