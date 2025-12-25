В РК снова понизились потребительские настроения

Photo : YONHAP News

Индекс потребительских настроений за декабрь, опубликованный 24 декабря Банком Кореи, составил 109,9 пункта, понизившись на 2,5 пункта по сравнению с предыдущим месяцем. Снижение произошло после того, как в ноябре данный показатель достиг самого высокого уровня за восемь лет. Индекс потребительских настроений рассчитывается на основе шести показателей: текущего финансового положения домохозяйств, ожидаемого финансового положения, ожидаемых доходов, ожидаемых потребительских расходов, оценки текущей экономической ситуации и ожиданий будущей экономической ситуации. Значение выше ста пунктов указывает на оптимистичные потребительские настроения. Ожидания будущей экономической ситуации понизились на 6 пунктов по сравнению с предыдущим месяцем, а текущей экономической ситуации – на 5 пунктов. При этом индекс прогноза цен на жильё показал рост на 2 пункта, несмотря на замедление роста цен на квартиры в столичном регионе. Ожидаемая инфляция, отражающая прогноз потребителей относительно цен на следующий год, сохранилась на ноябрьском уровне 2,6%.