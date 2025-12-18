РК и США заключат отдельное соглашение по АПЛ

Photo : YONHAP News

РК и США договорились заключить отдельное соглашение о сотрудничестве в области атомных подводных лодок (АПЛ). Как ожидается, переговоры на рабочем уровне начнутся в начале следующего года. Об этом сообщил начальник управления национальной безопасности администрации президента РК Ви Сон Рак, подводя 24 декабря на пресс-конференции в Сеуле итоги визита в США, Канаду и Японию. Он сообщил, что с госсекретарём, советником президента США по национальной безопасности Марко Рубио состоялись «практические и углублённые консультации» по вопросам безопасности, согласованным в ходе южнокорейско-американского саммита в конце октября. Коснувшись договорённостей об обогащении урана и переработке отработанного ядерного топлива, Ви Сон Рак подтвердил приверженность Сеула ядерному нераспространению. РК планирует обеспечить себя низкообогащённым ураном с содержанием менее 20% для заправки атомных подводных лодок. Производство высокообогащённого урана не рассматривается,- подчеркнул Ви Сон Рак.