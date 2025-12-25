Мобильность населения РК в ноябре минимальная за 51 год

Как сообщили 24 декабря в национальном управлении данными, в ноябре этого года 428 тысяч южнокорейцев сменили место жительства. Это на 8,2% меньше, чем за тот же период прошлого года, а также минимальный показатель за 51 год, с ноября 1974 года. Мобильность населения сокращается из-за демографических изменений, вызванных низкой рождаемостью и старением населения. 66,8% сменили место жительства в пределах того же региона, а 33,2% переехали в другой регион. Перемещения внутри регионов сократились на 9,8%, а между регионами на 4,9%. Коэффициент мобильности, то есть, число переселяющихся в расчёте на 100 человек населения, составил 10,2, снизившись на 0,9 пункта по сравнению с прошлым годом. Это самый низкий показатель с момента начала сбора соответствующей статистики в 2000 году. Чистый приток населения наблюдался в десяти регионах страны, а в семи регионах отмечен чистый отток.