Правительство РК поддержит экспорт K-товаров

Photo : YONHAP News

Правительство РК разрабатывает программу поддержки компаний-производителей потребительских товаров, способных конкурировать с глобальными брендами, в таких направлениях как продукты питания, косметика, медикаменты, товары для дома и одежда. Планируется использовать благоприятную атмосферу, созданную распространением K-контента, для расширения экспорта K-товаров. В этом году общий экспорт РК впервые в истории приблизился к отметке 700 млрд долларов. Однако эксперты указывают на чрезмерную зависимость от отдельных рынков (США и Китай) и товарных категорий (полупроводники и автомобили). Для того, чтобы диверсифицировать экспорт, правительство намерено превратить K-продукты и K-косметику в новые экспортные двигатели. Цель правительства - довести экспорт перспективных потребительских товаров до 70 млрд долларов к 2030 году. Для этого с 2026 по 2028 год правительство поддержит совместный выход на зарубежные рынки производителей и дистрибьюторов.